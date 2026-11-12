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INDEX-FLASH: Dax so hoch wie nie - 27.000-Punkte-Marke rückt näher

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag seine Klettertour mit einem weiteren Rekordhoch fortgesetzt. Der Leitindex stieg erstmals über 26.900 Punkte und gewann kurz nach der Eröffnung auf Xetra 1 Prozent auf 26.930 Zähler. Damit fehlt dem Dax nicht mehr viel bis zum Erreichen der nächsten Tausendermarke bei 27.000 Punkten.

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Friedenshoffnungen im Iran und damit verbunden sinkende Ölpreise sind zusammen mit dem jüngst wieder erstarkten Technologiesektor angesichts etwas nachlassender Furcht vor zu strenger Regulierung des KI-Bereichs die wichtigsten Gründe. Das Konjunkturumfeld helle sich auf, schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Jahresendrally läuft."

Charttechnisch sei der Dax in ausgesprochen positiver Verfassung, konstatierte zudem der technische Analyst Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets. Sowohl der langfristige als auch der mittelfristige und kurzfristige Aufwärtstrend seien weiter intakt und sprächen für eine Fortsetzung der jüngsten Kursrally./ajx/jha/

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