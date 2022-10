INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx auf Tageshoch nach US-Börsenstart

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) und andere wichtige europäische Aktienindizes haben am Montag ihre Gewinne mit dem US-Handelsstart deutlich ausgebaut. Der deutsche Leitindex sowie der Leitindex der Eurozone kletterten um über 2 Prozent nach oben. Zuletzt legte der Dax um 2,12 Prozent auf 12701,18 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann 2,09 Prozent auf 3452,55 Zähler. Auch der französische CAC 40 legte um rund 2 Prozent zu, während der britische FTSE 100 mit rund eineinhalb Prozent Plus etwas hinterherhinkte.

Zum einen wurde für die Erholung der Börsen auf die inzwischen zurückgenommenen Steuersenkungen in Großbritannien verwiesen, die zu mehrfachen Interventionen der Bank of England geführt hatten. Jeremy Hunt, der neue Finanzminister von Premierministerin Liz Truss, hat inzwischen so gut wie alle zuvor angekündigten Steuererleichterungen rückgängig gemacht.

Zum anderen ist Marktstratege Michael Wilson von der US-Bank Morgan Stanley der Ansicht, dass der US-Aktienmarkt nach einem Einbruch des marktbreiten S&P 500 um 25 Prozent in diesem Jahr für eine zumindest kurzfristige Erholung reif ist. Dafür dürften sich allerdings die Gewinnaussichten der Unternehmen nicht zu stark eintrüben oder es zu einer offiziellen Rezession kommen./ck/he