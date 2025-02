INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx auf Tagestiefs nach Trump-Zollankündigungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erneute Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump haben den DAX am Donnerstagnachmittag noch weiter in die Minuszone auf ein Tagestief gedrückt. Zuletzt notierte das wichtigste deutsche Börsenbarometer 1,1 Prozent niedriger bei 22.541 Punkten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel auf einen Tiefstand und lag zuletzt rund 1,0 Prozent im Minus.

Trump kündigte an, dass die angedrohten Zölle gegen Kanada und Mexiko von bis zu 25 Prozent - wie ursprünglich geplant - am 4. März in Kraft treten sollen. Auch die Zusatzzölle auf Importe aus China von 10 Prozent sollen am 4. März zur Geltung kommen./edh/he