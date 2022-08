INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx kurzzeitig auf Tagestief nach Powell-Aussagen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell haben am Freitag die Börsen Europas nur kurzzeitig tiefer in die Verlustzone gedrückt. Dax (DAX 40) und EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) sanken zeitweise um rund ein Prozent und damit auf Tagestief. Zuletzt erholten sie sich wieder: Der deutsche Leitindex gab noch um 0,43 Prozent auf 13 214,65 Punkte nach. Der Leitindex der Eurozone verlor 0,36 Prozent auf 3661,39 Punkte. Der Vorsitzende der US-Notenbank (Fed) sprach sich auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole gegen eine verfrühte Lockerung der Geldpolitik aus. Eine restriktive Geldpolitik sei voraussichtlich für einige Zeit notwendig, sagte Powell./ck/he