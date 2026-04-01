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INDEX-FLASH: Dow dreht ins Plus - Israel will mit Libanon verhandeln

09.04.26 18:54 Uhr
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Dow Jones 30 Industrial
48.274,8 PKT 364,9 PKT 0,76%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Eine positiv aufgenommene Stellungnahme von Israels Regierung zur Verhandlungsbereitschaft mit dem Libanon hat die US-Aktienmärkte am Donnerstag aus der Minuszone befördert. Der Leitindex Dow Jones (Dow Jones Industrial) notierte zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 48.176 Punkten, nachdem er im frühen Handel um bis zu 0,5 Prozent gesunken war. Der NASDAQ 100 gewann zuletzt 0,6 Prozent auf 25.047 Zähler. Zuvor hatte auch der technologielastige Index einen Verlust von bis zu 0,5 Prozent verzeichnet.

Israel plant offiziellen Angaben zufolge, direkte Verhandlungen über friedliche Beziehungen mit dem verfeindeten Libanon aufzunehmen. Nach den wiederholten Bitten des Nachbarlandes habe der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Mittwoch das Kabinett angewiesen, die Gespräche "so bald wie möglich" zu beginnen, hieß es in einer Mitteilung seines Büros.

Israel hatte trotz der Feuerpause im Iran-Krieg am Mittwoch eigenen Angaben zufolge zahlreiche Hisbollah-Ziele im Libanon bombardiert, darunter auch in der Hauptstadt Beirut. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden dabei mehr als 200 Menschen getötet. Der US-Sender NBC News berichtete unter Berufung auf einen hochrangigen Vertreter der US-Regierung, dass Präsident Donald Trump Netanjahu am Mittwoch in einem Telefonat dazu aufgefordert habe, die israelischen Angriffe im Libanon herunterzufahren./edh/men

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