INDEX-FLASH: Etwas deutlicher im Minus nach Meldungen zur Gasversorgung

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Problematik der Gasversorgung in Deutschland haben am Montag im späten Handel dem Dax (DAX 40) wieder Punkte gekostet. Der russische Gaskonzern GAZPROM senkt die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 weiter. Von diesem Mittwoch an werden noch 20 Prozent oder 33 Millionen Kubikmeter Gas täglich durch die wichtigste Versorgungsleitung nach Deutschland fließen, teilte das Unternehmen nun mit. Grund sei die Reparatur einer weiteren Turbine, hieß es.

Der deutsche Leitindex, der am Montag seine anfänglichen Verluste zwischenzeitlich wettgemacht hatte, büßte zuletzt 0,55 Prozent auf 13 181 Zähler ein, befand sich damit aber noch etwas über seinem im frühen Handel erreichten Tagestief. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) notierte nach vorübergehenden Gewinnen prozentual kaum verändert./ajx/he