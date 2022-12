INDEX-FLASH: Euphorie über Inflation verpufft in New York - Dow gibt Gewinne ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die anfängliche Euphorie an den US-Börsen angesichts einer überraschend deutlichen Inflationsabschwächung hat am Dienstag zunehmend Ernüchterung Platz gemacht. Der zuletzt nur knapp zulegende Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) war zeitweise sogar ins Minus gerutscht, nachdem er direkt zur Handelseröffnung mit 34 712 Punkten den höchsten Stand seit fast acht Monaten erreicht hatte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 behauptete nach einem Dreimonatshoch noch einen Kursanstieg von 0,6 Prozent. Er enthält etliche Titel, die besonders deutlich von der durch die Daten geschürten Hoffnung auf einen nachlassenden Druck durch steigende Zinsen profitieren.

Vor allem beim Dow ist offenbar etwas die Luft raus. Dank der Erholungsrally zwischen Mitte Oktober und Ende November hatte sich das Börsenbarometer oberhalb wichtiger charttechnischer Trendlinien festgesetzt und sein Jahresminus bis auf unter fünf Prozent eingedämmt. Der Ausbruchsversuch aus der anschließenden Konsolidierungsphase scheint zunächst allerdings gescheitert, wie der Rückfall auf die 21-Tage-Linie als Gradmesser für die kurzfristige Entwicklung zeigt.

Beim Nasdaq 100 sieht die Jahresbilanz mit aktuell minus 28 Prozent deutlich trüber aus, obwohl auch er in den vergangenen Wochen etwas Boden gut gemacht hatte. Er steht ebenfalls nur noch knapp oberhalb der für chartinteressierte Anleger kurzfristig bedeutsamen 21-Tage-Linie./gl/men