INDEX-FLASH: Europas Börsen nun überwiegend im Plus - US-Börsen geben Auftrieb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Donnerstagnachmittag überwiegend von der Erholung an den US-Börsen profitiert. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50), Leitindex der Eurozone , drehte ins Plus und legte zuletzt um 0,36 Prozent auf 4211,00 Punkter zu. Auf Länderebene gelang auch dem französischen CAC 40, dem spanischen IBEX 35 oder dem italienischen FTSE MIB (FTSE MIB Italien) der Sprung in positives Terrain. Der britische FTSE 100 dagegen verharrte in der Verlustzone. Zuvor hatte die Bank of England den Leitzins wie weitgehend erwartet um 0,25 Prozentpunkte angehoben.

Die Erwartungen, dass die Leitzinsen in den USA in diesem Jahr doch noch sinken könnten, seien nach wie vor hoch, hieß es aus New York. Und das, obwohl der US-Notenbank-Chef Jerome Powell tags zuvor gesagt hatte, dass dies derzeit von den Währungshütern nicht gesehen werde. Dagegen könnten die Zinsen, falls dies nötig werden sollte, über das erwartete Maß hinaus angehoben werden./ck/jha/