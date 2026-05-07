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INDEX-FLASH: EuroStoxx 50 nach US-Jobdaten auf Rekordhoch

02.07.26 15:29 Uhr
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EURO STOXX 50
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FRANKFURT/PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - US-Arbeitsmarktdaten haben den europäischen Börsen am Donnerstagnachmittag zu deutlichem Auftrieb verholfen. Die Daten für den Monat Juni zeigten, dass sich in den Vereinigten Staaten die Einstellungsdynamik kräftig verlangsamt hat und den jüngsten Aufschwung am Arbeitsmarkt bremst.

Der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50, sprang zuletzt um 1,4 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch von rund 6.370 Punkten. Kräftig legten auch DAX, CAC 40 der schweizerische SMI und auch der FTSE 100 zu, die alle vier nicht mehr weit von ihren Bestmarken entfernt sind. Mit den Daten hätten sich die Erwartungen an eine erste Zinsanhebung in den USA etwas nach hinten verschoben, hieß es am Markt zur Begründung./ck/he

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