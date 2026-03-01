INDEX-FLASH: EuroStoxx sackt ab - Starker Ölpreisanstieg und schwache US-Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein rasanter Anstieg der Ölpreise im Zuge des Iran-Krieges hat den EuroStoxx 50 am Freitagnachmittag deutlich ins Minus gezogen. Der Leitindex der Eurozone büßte zuletzt 2,1 Prozent auf 5.662 Punkte ein und fiel damit auf das Niveau von Anfang Dezember zurück. Der DAX rutschte um 1,8 Prozent auf 23.384 Punkte ab.

Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent stieg erstmals seit April 2024 über 90 US-Dollar je Barrel, nachdem der Golfstaat Katar vor schwerwiegenden Folgen des Kriegs im Nahen Osten für Lieferungen von Energierohstoffen aus der Region gewarnt hatte.

Die daraus resultierenden Inflationsrisiken wurden am Nachmittag durch insgesamt schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA nur etwas relativiert. Diese weckten vielmehr Wachstumssorgen, was die Talfahrt an den Börsen noch beschleunigte./la/jha/