DAX23.424 -1,6%Est505.666 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9500 -6,8%Nas22.436 -1,4%Bitcoin59.373 -2,7%Euro1,1569 -0,3%Öl90,55 +7,4%Gold5.093 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX verliert -- Wall Street tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Das waren die 10 größten NFT-Flops der Promis Das waren die 10 größten NFT-Flops der Promis
Tesla-Konkurrenten im Vergleich: CATL vs. BYD - welche Aktie hat mehr Potenzial? Tesla-Konkurrenten im Vergleich: CATL vs. BYD - welche Aktie hat mehr Potenzial?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

INDEX-FLASH: EuroStoxx sackt ab - Starker Ölpreisanstieg und schwache US-Daten

06.03.26 15:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.666,3 PKT -116,6 PKT -2,02%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein rasanter Anstieg der Ölpreise im Zuge des Iran-Krieges hat den EuroStoxx 50 am Freitagnachmittag deutlich ins Minus gezogen. Der Leitindex der Eurozone büßte zuletzt 2,1 Prozent auf 5.662 Punkte ein und fiel damit auf das Niveau von Anfang Dezember zurück. Der DAX rutschte um 1,8 Prozent auf 23.384 Punkte ab.

Wer­bung

Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent stieg erstmals seit April 2024 über 90 US-Dollar je Barrel, nachdem der Golfstaat Katar vor schwerwiegenden Folgen des Kriegs im Nahen Osten für Lieferungen von Energierohstoffen aus der Region gewarnt hatte.

Die daraus resultierenden Inflationsrisiken wurden am Nachmittag durch insgesamt schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA nur etwas relativiert. Diese weckten vielmehr Wachstumssorgen, was die Talfahrt an den Börsen noch beschleunigte./la/jha/

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

15:28INDEX-FLASH: EuroStoxx sackt ab - Starker Ölpreisanstieg und schwache US-Daten
15:27Epstein files implicate Germany's Deutsche Bank
13:19Epstein files implicate Germany's Deutsche Bank
12:30DAX - Nach Rücksetzer weiterhin Hochlauf erwartet
12:25Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag schwächer
12:05Volkswagen: Betriebsratschefin Daniela Cavallo sieht Rüstung als Chance für Osnabrück
12:01SAP im Umbruch: Wie KI Deutschlands Topkonzern bedroht
11:47T-Mobile CEO Says No MVNO Plans With Elon Musk's Starlink: 'It's Not Clear To Me...'
mehr