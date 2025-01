INDEX-FLASH: Gewinnabgaben nach Trump-Dementi zu Zollbericht der Washington Post

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Tagesgewinne der wichtigsten europäischen Börsen sind am Montagnachmittag zusammengeschmolzen. Auslöser war, dass der designierte US-Präsident Donald Trump einen Artikel der "Washington Post" über eine gemäßigter als bislang angekündigte Zollpolitik der USA als "inkorrekt" bezeichnete. Der DAX, der angesichts des Zeitungsberichts zeitweise knapp unter 20.200 Punkte geklettert war, legte zuletzt nur noch um 0,7 Prozent auf 20.043 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 verringerte sein Plus auf 1,3 Prozent und notierte nur noch bei 4933 Punkten. Auch der CAC 40 in Paris gab Gewinne ab. Der FTSE 100 in London und der SMI in Zürich drehten in die Verlustzone.

Die "Washington Post" hatte zuvor berichtet, dass Trump zwar die Einführung von Zöllen auf alle Länder plane, diese jedoch auf bestimmte kritische Importe beschränkt sein sollten. Trump dementierte inzwischen und sagte, die Tageszeitung "behauptet fälschlicherweise, dass meine Zollpolitik zurückgefahren wird." Dies sei aber nicht der Fall, betonte der Republikaner auf der Plattform "Truth Social"./ck/he