INDEX-FLASH: Gewinne beim Dax und EuroStoxx verpuffen im Tagesverlauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anfängliche Euphorie an den europäischen Börsen ist am Donnerstag im Verlauf wieder verflogen. Zunächst waren der Dax (DAX 40) und der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) den am Vorabend mächtig angezogenen US-Börsen noch gefolgt mit deutlichen Gewinnen, die am Nachmittag nach der Wiederaufnahme des Handels in New York aber wieder vollständig verloren gingen. Der Dax lag zuletzt mit 13 976 Zählern in etwa auf Vortagsniveau, während der EuroStoxx mit 0,1 Prozent ins Minus gerutscht war. In der Spitze hatten die beiden Leitindizes jeweils fast 2,5 Prozent zugelegt.

An den Börsen in New York kehrte am Donnerstag auch schnell wieder Ernüchterung ein und dies galt als wichtigste Bremse für die Börsen hierzulande. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und der NASDAQ 100 gaben am Donnerstag einen Großteil ihrer kräftigen Vortagesgewinne wieder ab, was mit anhaltenden Konjunktursorgen begründet wurde. Am Vortag hatten als mild aufgefasste Äußerungen der US-Notenbank Fed zur künftigen Geldpolitik noch eine späte Rally entfacht, nun aber kamen von der US-Wirtschaft schwache Daten zur Produktivität./tih/he