INDEX-FLASH: Huangs Rückkehr auf Chefposten von Nvidia treibt Börsen hoch
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die überraschende Rückkehr Jensen Huangs als Chef von NVIDIA hat am Montagnachmittag die Börsen nach oben getrieben. Der DAX sprang in der Spitze um 1,8 Prozent auf 25.243 Punkte und ließ damit das Tageshoch vom Freitag hinter sich. Der europäische Technologiesektor zog sogar um 4,7 Prozent an. Nvidia-Aktien schnellten im vorbörslichen US-Handel um 28 Prozent nach oben.
Der US-Volatilitätsindex VIX brach mit der Nachricht von Huangs Rückkehr regelrecht ein. Sinkende Kurse des VIX signalisieren eine steigende Risikobereitschaft von Investoren. Ein Händler merkte hierzu an, dass die Aktienmärkte zuletzt stark unter Druck gekommen seien. Entsprechend groß sei nun das Erholungspotenzial, nicht zuletzt aus börsentechnischer Sicht./bek/stk
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