INDEX-FLASH: Ins Minus gedreht - Trump will Stimulus-Gespräche vorerst stoppen

NEW YORK (dpa-AFX) - Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu einem Stopp der Gespräche über ein weiteres Konjunkturprogramm haben den Anlegern am New Yorker Aktienmarkt am Dienstag den Börsentag verdorben. Hatten sie im Verlauf noch auf eine womöglich zeitnahe Einigung zwischen Republikanern und Demokraten über ein weiteres Stimuluspaket gehofft, fuhr der gerade erst vom Krankenhaus ins Weiße Haus zurückgekehrte Trump ihnen nun in die Parade. Trump will die Gespräche zunächst bis nach den US-Wahlen am 3. November auf Eis legen.

Für die Standardwerte, die sich bis zu den Aussagen Trumps im Plus gehalten hatten, ging es zuletzt nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) wie der marktbreite S&P 500 verloren jeweils etwas mehr als ein Prozent. Der Dow rutschte damit auch wieder klar unter die Marke von 28 000 Zählern. An der Technologiebörse Nasdaq weiteten die Indizes ihre Verluste deutlich aus. Der NASDAQ 100 sank zuletzt um knapp zwei Prozent./ajx/he