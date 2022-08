INDEX-FLASH: Ins Minus gerutscht - Schwache Wall Street belastet

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstagnachmittag mit der schwachen Wall Street unter Druck gekommen. Der deutsche Leitindex Dax (DAX 40) büßte zwischenzeitliche Gewinne von rund 2 Prozent komplett ein und lag zuletzt wieder moderat im Plus. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone rutschte ebenfalls in die Verlustzone und gab zuletzt um 0,3 Prozent nach.

Das Aktienmarkt-Umfeld ist derzeit angesichts der weiter vorherrschenden Konjunktursorgen sehr nervös. Denn "die Zentralbanken haben klargemacht, dass der Kampf gegen die hohe Inflation ihr Hauptanliegen ist" und eine sogenannte harte Landung, also die Inkaufnahme einer Rezession, der Preis sein könnte, der dafür gezahlt werden müsse, sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda.

Als Belastung kamen am Dienstagnachmittag Medienberichte hinzu, wonach das taiwanesische Militär Warnschüsse auf zivile Drohen in der Nähe einiger zu Taiwan gehörenden Inseln abgegeben habe. Die Drohnen seien danach Richtung China geflogen. Unter dieser Nachricht litten in New York insbesondere die Aktien dort gelisteter, chinesischer Technologieunternehmen./la/nas