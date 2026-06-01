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INDEX-FLASH: Nasdaq 100 verliert durch Gewinnmitnahmen vier Prozent

05.06.26 20:44 Uhr
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NASDAQ Composite Index
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die am Mittwoch schon eingeleitete Gewinnmitnahmen-Welle bei den heißgelaufenen US-Tech-Aktien hat zu Wochenschluss stetig zugenommen und dies deutlich. Als Belastung kam am Freitag hinzu, dass der veröffentlichte Jobbericht solide ausfiel und damit die Spekulationen bestärkte, dass die US-Notenbank Fed demnächst ihre Zinsen erhöhen wird.

Vor diesen Hintergründen sank der Nasdaq-100-Index (NASDAQ 100) zuletzt um 4,1 Prozent auf 29.170 Punkte. Ein Minus im Größenbereich von mehr als vier Prozent hatte es für den technologielastigen Leitindex letztmals im April 2025 gegeben, als die Märkte gerade den Schock über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump verarbeiteten.

Anleger versilbern im großen Stil ihre Gewinne. In einer rasanten Rally, die getrieben war von KI-Euphorie, hatte der Leitindex seit Ende März in der Spitze mehr ein Drittel zugelegt. Ein verstärkter Kursrutsch bei Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) wegen eines Berichts über eine erwogene Ausgabe neuer Aktien trug zu Wochenschluss zu den Verwerfungen bei. Meta-Titel büßten am Freitag in der Spitze bis zu sieben Prozent ein.

Relativ stark mit nach unten gezogen wurde auch der marktbreite S&P 500, der sein Minus am Freitag auf mehr als zwei Prozent ausweitete. Wie schon zuletzt schlug sich der Dow Jones Industrial besser. Der Leitindex der Wall Street, der eher Standardwerte abbildet, verlor zuletzt etwa ein Prozent./tih/he

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