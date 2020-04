INDEX-FLASH: Schwung lässt nach - Wall Street grenzt Gewinne ein

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes haben am Dienstagnachmittag an Schwung verloren. Nachdem die tonangebende Wall Street ihre anfänglichen Gewinne etwas reduziert hatte, schwächelten auch die wichtigsten Börsenbarometer diesseits des Atlantiks. So legte der deutsche Leitindex Dax (DAX 30) zuletzt nur noch um rund 2 Prozent auf 10 274,72 Punkte zu, nachdem er am Vormittag noch um mehr als 5 Prozent in die Höhe geschnellt war. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) rückte zuletzt noch um 1,5 Prozent vor.

Die Anleger schauten auch schon auf das Treffen der OPEC+ am Donnerstag und den G20-Ölgipfel am Freitag, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets: "Es ist jetzt wichtig, dass der Ölpreis stabilisiert wird, um unnötige Kreditrisiken inmitten der ohnehin schon unkalkulierbaren negativen wirtschaftlichen Effekten durch den Corona-Shutdown zu vermeiden." Eine ausbleibende Einigung bei den Fördermengen könne zu einem neuen Ausverkauf am Ölmarkt führen und damit auch den Aktienmarkt wieder belasten.

Der Ölmarkt wird zur Zeit durch einen Doppelschock belastet. Neben dem massiven Nachfrageausfall infolge der Corona-Pandemie liefern sich führende Ölnationen seit März einen Preiskampf./la/he