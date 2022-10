INDEX-FLASH: Teils deutliche Gewinne - US-Börsen geben Auftrieb

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - An den europäischen Börsen hat sich am Dienstag die Stimmung mit Börsenbeginn in den USA deutlich aufgehellt. Die wichtigsten Indizes drehten ins Plus oder bauten ihre Tagesgewinne deutlich aus. Der französische Leitindex CAC 40 gewann zuletzt 1,7 Prozent. Sein deutsches Pendant, der Dax (DAX 40), legte um 0,7 Prozent zu. Für den Index der mittelgroßen deutschen Werte MDAX ging es gar um 2,1 Prozent nach oben. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Börsenbarometer für die Eurozone stieg um 1,4 Prozent.

An der Wall Street kamen die Quartalsberichte großer Konzerne bei den Anlegern überwiegend gut an. Dies trieb die Kurse dies- und jenseits des Atlantiks./la/he