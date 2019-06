INDEX-FLASH: Zinshoffnung - Dow und Nasdaq 100 machen jüngste Verluste wett

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf Zinssenkungen hat am Dienstag die jüngsten Verluste an den New Yorker Börsen vergessen gemacht. Vor allem für den tags zuvor nach Berichten über eine Untersuchung der Marktmacht von Google (Alphabet C (ex Google)) und Facebook sehr schwachen NASDAQ 100 ging es nun wieder deutlich bergauf. Das Plus belief sich zuletzt auf fast zweieinhalb Prozent auf 7146,38 Punkte, womit die Montagsverluste wieder wettgemacht sind.

Sehr fest präsentierte sich auch der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) mit einem Aufschlag von 1,88 Prozent auf 25 285,41 Punkte. Er hatte am Vortag nahezu unverändert geschlossen und wurde dabei gebremst von den Einbußen der im Leitindex notierten Techwerte.

An den Finanzmärkten setzt sich zunehmend die Erwartung durch, dass die US-Notenbank Fed angesichts der weltweiten Handelsspannungen und der damit verbundenen konjunkturellen Risiken die Leitzinsen bald senken könnte. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Dienstag auf einer Konferenz in Chicago gesagt, man werde den Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China genau beobachten und "wie immer" entsprechend reagieren, um das Wachstum aufrechtzuerhalten.

Zudem scheint in den Zollstreit zwischen den USA und Mexiko Bewegung zu kommen. Die Vereinigten Staaten und der lateinamerikanische Nachbar wollen das Thema Strafzölle gegen Mexiko kurz vor Ablauf der Frist offenbar vom Tisch bekommen. US-Außenminister Mike Pompeo und sein mexikanischer Kollege Marcelo Ebrard treffen sich am Mittwoch in Washington, um eine Lösung zu finden./ajx/he