Pfeiffer Vacuum muss in Kürze den SDAX verlassen.

Laut der Deutschen Börse hat der Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum seinen Quartalsfinanzbericht nicht fristgerecht veröffentlicht. Die Aktie werde daher von Montag, 24. Juni an, nicht mehr im Index der kleineren Werte vertreten sein, teilte der Börsenbetreiber am Freitagabend in Eschborn bei Frankfurt mit. Die angekündigte Herausnahme von thyssenkrupp nucera sei damit nichtig. Der Elektrolyse-Spezialist werde im SDAX bleiben.

Index-Änderungen sind vor allem für Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie verliert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,00 Prozent auf 159,00 Euro. Die thyssenkrupp nucera-Aktie notiert dagegen 0,10 Prozent höher bei 10,01 Euro.

