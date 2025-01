INDEX-MONITOR: About You ersetzt Nexus im SDax

ZUG (dpa-AFX) - Gut einen Monat nach seinem Aufstieg in den SDAX muss die auf Krankenhaus-Software spezialisierte NEXUS den Index schon wieder verlassen. Der Finanzinvestor TA hatte sich bei seinem Übernahmeangebot knapp 95 Prozent gesichert, damit ist der Streubesitz zu klein für eine Notierung dort.

Ersetzt wird das Unternehmen ausgerechnet durch den Online-Modehändler ABOUT YOU, für den es ein Übernahmeangebot des Konkurrenten Zalando gibt. Gut möglich also, dass es bald schon wieder eine Umbesetzung im SDax gibt. Vor wenigen Wochen hatte Zalando mitgeteilt, sich durch eine Vereinbarung mit Großaktionären bereits 73 Prozent an About You gesichert zu haben. Die Änderungen im Index treten einer Mitteilung der Deutschen Börse zufolge am 13. Januar in Kraft./he/tih