INDEX-MONITOR: Auto1 steigt in den MDax auf - Siltronic wandert in SDax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auto1 (AUTO1 Group SE) steigt in den Index mittelgroßer Werte auf. Die Online-Autoplattform ersetzt dort den Wafer-Hersteller Siltronic, der in den SDAX wandert, teilte der Indexbetreiber Deutsche Börse am Donnerstag mit. Die Änderungen gelten ab dem 21. Juni 2021.

Die Vodafone (Vodafone Group)-Funkmastentochter Vantage Towers steigt in den SDax auf, ebenso der von Allgeier (Allgeier SE) abgespaltene Dienstleister für digitale Produktentwicklung Nagarro und der Leasingdienstleister GRENKE. Weichen müssen aus dem SDax der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer (KoenigBauer), der Immobilien-Investmentmanager Corestate sowie der Autozulieferer LEONI. Im Dax (DAX 30) gibt es keine Änderung.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./fba/he