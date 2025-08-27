INDEX-MONITOR: Burberry und Metlen Energy & Metals im FTSE 100
LONDON (dpa-AFX) - Der Modekonzern Burberry und der Energie- und Metallkonzern Metlen Energy & Metals steigen in den britischen Leitindex FTSE 100 auf. Im Gegenzug scheiden der Studentenwohnheimspezialist Unite Group und der Wohnimmobilienexperte Taylor Wimpey aus, wie der Indexanbieter FTSE Russell am Mittwoch nach dem Börsenschluss in London mitteilte. Die Änderungen gelten ab dem 22. September. Burberry hatte den Index erst im September 2024 verlassen./jha/nas
Analysen zu Burberry plc
|16.11.2023
|Burberry Sell
|UBS AG
|14.11.2019
|Burberry Underperform
|RBC Capital Markets
|11.07.2013
|Burberry Group kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.2013
|Burberry Group halten
|Barclays Capital
|05.07.2013
|Burberry Group kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.07.2013
|Burberry Group kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.07.2013
|Burberry Group kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.06.2013
|Burberry Group kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.04.2013
|Burberry Group kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.2013
|Burberry Group kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.2013
|Burberry Group halten
|Barclays Capital
|04.07.2013
|Burberry Group halten
|Exane-BNP Paribas SA
|27.06.2013
|Burberry Group halten
|Société Générale Group S.A. (SG)
|24.05.2013
|Burberry Group halten
|Nomura
|22.05.2013
|Burberry Group halten
|Deutsche Bank AG
|16.11.2023
|Burberry Sell
|UBS AG
|14.11.2019
|Burberry Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2009
|Burberry sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|15.07.2009
|Burberry sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|21.04.2009
|Burberry sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
