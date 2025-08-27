DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,73 -0,6%Dow45.026 -0,6%Nas21.438 +0,8%Bitcoin96.280 +0,7%Euro1,1670 +0,2%Öl67,58 -2,2%Gold3.574 +1,1%
INDEX-MONITOR: Burberry und Metlen Energy & Metals im FTSE 100

03.09.25 19:17 Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Der Modekonzern Burberry und der Energie- und Metallkonzern Metlen Energy & Metals steigen in den britischen Leitindex FTSE 100 auf. Im Gegenzug scheiden der Studentenwohnheimspezialist Unite Group und der Wohnimmobilienexperte Taylor Wimpey aus, wie der Indexanbieter FTSE Russell am Mittwoch nach dem Börsenschluss in London mitteilte. Die Änderungen gelten ab dem 22. September. Burberry hatte den Index erst im September 2024 verlassen./jha/nas

