INDEX-MONITOR: Daimler Trucks nach Abspaltung für einen Tag in Dax und EuroStoxx

ZUG (dpa-AFX) - Wegen der Abspaltung des Geschäfts mit Lastwagen und Bussen vom Autokonzern Daimler wird sowohl der deutsche Leitindex Dax (DAX 40) als auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) in der kommenden Woche für einen Tag ein Mitglied mehr haben als regulär.

Mit der Abspaltung der Daimler Truck Holding von der Daimler AG ist eine Anpassung im Dax und im EuroStoxx 50 notwendig, wie der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo am Donnerstagabend mitteilte. Daimler Truck werde daher am Freitag, 10. Dezember, für einen Tag in beide Indizes aufgenommen, um die Abbildbarkeit des Index für Investoren zu gewährleisten. Der Dax wird somit für einen Tag mit 41 Werten berechnet. Der EuroStoxx hat an diesem Tag dadurch 51 Werte.

Solch ein Schritt ist im Dax nicht ungewöhnlich und kam in der Vergangenheit bei Konzernabspaltungen schon mehrfach vor./mis/ck