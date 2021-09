INDEX-MONITOR: Deutsche Post und Santander ziehen in Stoxx 50 Europe ein

NEW YORK/PARIS (dpa-AFX) - Die Deutsche Post zieht in den Stoxx Europe 50 ein. Aufrücken in den Index, in dem auch europäische Unternehmen außerhalb der Eurozone berücksichtigt werden, wird zudem die spanische Bank Santander, wie der zur Deutschen Börse (Deutsche Börse) gehörende Index-Anbieter Qontigo am Mittwochabend mitteilte. Ihre Plätze räumen müssen der französische Technologiekonzern SAFRAN und der britische Versorger-Netzbetreiber National Grid.

Die Umsetzung nach dieser jährlichen regulären Index-Überprüfung erfolgt zum Montag, 20. September. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./mis/ck/ngu