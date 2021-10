INDEX-MONITOR: Deutsche-Wohnen-Übernahme spült Beiersdorf zurück in den Dax

ZUG (dpa-AFX) - Die Übernahme des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE) durch den Branchenkollegen Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) hat auch Auswirkungen auf die Zusammensetzung verschiedener Aktienindizes. So muss der Übernommene den bekanntesten deutschen Index Dax (DAX 40) zum 29. Oktober verlassen, wie der Indexanbieter Stoxx am späten Dienstagabend in Zug mitteilte. Der Mindeststreubesitz von zehn Prozent ist nicht länger erfüllt, hieß es zur Begründung.

Für Deutsche Wohnen rückt der Konsumgüterkonzern Beiersdorf wieder in den Dax auf. Dessen Platz im MDAX der mittelgroßen Werte bekommt der Versicherungskonzern Talanx, der wiederum vom Technologiekonzern Basler im SDAX der kleineren Werte ersetzt wird./he