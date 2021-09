INDEX-MONITOR: Drei Börsenneulinge unter den elf Neuen im SDax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gleich elf neue Unternehmen sind seit dem heutigen Montag (20. September) im SDAX gelistet. Allein drei Börsenneulinge gehören jetzt dem Nebenwerte-Index der Dax-Familie an. Dies sind das Software-Unternehmen SUSE, der Laborspezialist SYNLAB und der Internet-Modehändler ABOUT YOU, wie die Deutsche Börse Anfang September mitgeteilt hatte. Die Änderungen sind seit dem heutigen Montag wirksam.

Fünf Platztausche gibt es zudem mit dem MDAX der mittelgroßen Unternehmen: Der Sendemasten-Betreiber Vantage Towers, der Recycling-Spezialist Befesa, der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich, der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) und der Online-Tierbedarfshändler zooplus sind in den Index der mittelgroßen Werte aufgestiegen.

Im Gegenzug mussten der Baukonzern HOCHTIEF, der Antikörperspezialist MorphoSys, Nordex und ENCAVIS aus der Neue-Energien-Branche sowie die Shop Apotheke (Shop Apotheke Europe NV) in den SDax absteigen.

Zu den drei weiteren Unternehmen, die in den SDax aufgestiegen sind, gehört der IT-Konzern Secunet (secunet Security Networks), der 2020 schon einmal kurz dort vertreten war. Zudem wurden der Vakuum- und Werkstofftechnik-Spezialist PVA TePla und der Baustoffe-Hersteller Sto (STO SECo) aufgenommen.

Aus dem SDax geflogen sind folgende Unternehmen: Vossloh, Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)), Medios, Süss Microtec (SÜSS MicroTec SE), ElringKlinger und HHLA.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/mis/zb