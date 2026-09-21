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INDEX-MONITOR: Galderma und Sandoz neu im SMI - Kühne+Nagel und Swisscom raus

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ZÜRICH (dpa-AFX) - Im Schweizer Leitindex SMI kommt es zu einer Rotation. Neu aufgenommen in den Index der Schweizer Blue Chips werden die Titel von Galderma und von Sandoz. Dagegen müssen die Titel von Kühne+Nagel und Swisscom den SMI verlassen, wie die Börsenbetreiberin SIX am Mittwoch mitteilte. Die Änderungen gelten ab Montag.

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Dem Dermatologiespezialisten Galderma waren bereits die besten Chancen auf einen Aufstieg zugerechnet worden. Nun schaffen es auch die Titel des Generikahersteller Sandoz in die Liste der Blue Chips. Mit dem Herausfallen der Titel des Logistikers Kühne+Nagel war gerechnet worden, aber auch die Aktien des Telekomkonzerns Swisscom galten als "Wackelkandidaten".

Die Titel von Kühne+Nagel und Swisscom werden neu in den Mid-Cap-Aktienindex SMI Mid (SMIM) aufgenommen, der die 30 größten und liquidesten mittelgroßen Unternehmen abbildet, die nicht im Blue-Chip-Index SMI enthalten sind. Ebenfalls neu im SMIM sind die Aktien des Aroma- und Duftstoffspezialisten DSM-Firmenich. Nicht mehr im SMIM enthalten sind neben den in den SMI aufsteigenden Titel von Galderma und Sandoz auch die Papiere des Chemiekonzerns Clariant./tp/to/AWP/jha

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Datum Rating Analyst
05.10.23 Sandoz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.23 Sandoz Overweight Morgan Stanley
05.10.23 Sandoz Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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