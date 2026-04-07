Index-Monitor

Wie erwartet muss der Verpackungsspezialist Gerresheimer den Nebenwerteindex SDAX verlassen.

Vor dem Hintergrund der Aufarbeitung von Bilanzierungsfehlern hat das Unternehmen bis zum 31. März den testierten Jahres- und Konzernabschluss nicht vorgelegt. Damit wurde eine Voraussetzung für die Notierung im SDAX nicht erfüllt, wie der Indexanbieter STOXX am Mittwochabend mitteilte.

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Den Platz von Gerresheimer wird der bulgarische Technologiespezialist Shelly einnehmen. Der Wechsel wird ab dem 10. April wirksam. Spürbare Auswirkungen auf die Aktienkurse beider Unternehmen hatten die Neuigkeiten nicht.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Gerresheimer-Aktie zeitweise 0,8 Prozent fester bei 17,64 Euro.

/he/edh

ZUG (dpa-AFX)