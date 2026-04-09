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INDEX-MONITOR: Gerresheimer fliegt aus SDax - Shelly übernimmt

10.04.26 05:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
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ZUG (dpa-AFX) - Wie erwartet muss der Verpackungsspezialist Gerresheimer den Nebenwerteindex SDAX verlassen. Vor dem Hintergrund der Aufarbeitung von Bilanzierungsfehlern hat das Unternehmen bis zum 31. März den testierten Jahres- und Konzernabschluss nicht vorgelegt. Damit wurde eine Voraussetzung für die Notierung im Index nicht erfüllt, wie der Indexanbieter STOXX mitteilte. Den Platz von Gerresheimer nimmt an diesem Freitag der bulgarische Technologiespezialist Shelly ein/he/edh

Nachrichten zu Gerresheimer AG

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Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
16.03.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
23.12.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026Gerresheimer NeutralUBS AG
11.02.2026Gerresheimer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.03.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
11.02.2026Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
13.01.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research

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