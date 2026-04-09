INDEX-MONITOR: Gerresheimer fliegt aus SDax - Shelly übernimmt
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ZUG (dpa-AFX) - Wie erwartet muss der Verpackungsspezialist Gerresheimer den Nebenwerteindex SDAX verlassen. Vor dem Hintergrund der Aufarbeitung von Bilanzierungsfehlern hat das Unternehmen bis zum 31. März den testierten Jahres- und Konzernabschluss nicht vorgelegt. Damit wurde eine Voraussetzung für die Notierung im Index nicht erfüllt, wie der Indexanbieter STOXX mitteilte. Den Platz von Gerresheimer nimmt an diesem Freitag der bulgarische Technologiespezialist Shelly ein/he/edh
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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