HOCHTIEF-Aktie: DAX-Aufstieg - Porsche SE muss gehen - Zahlreiche Änderungen auch in DAX-Familie
Wie erwartet steigen die Aktien von HOCHTIEF in den DAX auf, dafür muss die Porsche SE weichen. Auch in MDAX, SDAX und TecDAX kommt es zu zahlreichen Änderungen.
Werte in diesem Artikel
Dort ersetzen die HOCHTIEF-Aktien die Titel der Porsche Holding SE, wie der Indexbetreiber ISS STOXX am Mittwochabend mitteilte. Darüber hinaus wurden auch umfangreiche Änderungen in MDAX, SDAX und TecDAX bekannt gegeben. Bei der planmäßigen Juni-Überprüfung kamen die Kriterien Fast Exit und Fast Entry zum Tragen. Die neue Indexzusammensetzung tritt zum Handelsbeginn am 22. Juni 2026 in Kraft. Die Änderung im Details:
++++++ DAX ++++++
- Aufnahme
HOCHTIEF
- Löschung
Porsche Automobil Holding SE
++++++ MDAX ++++++
- Aufnahme
Porsche Automobil Holding SE
- Löschung
HOCHTIEF
+++++++ SDAX ++++++
- Aufnahme
Jungheinrich
Ströer
Redcare Pharmacy
- Löschung
SUSS Microtec
Siltronic
Elmos Semiconductor
++++++++ TecDAX +++++
- Aufnahme
Verbio
- Löschung
1&1 AG
Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Familie ist der 3. September 2026.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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