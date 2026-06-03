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HOCHTIEF-Aktie sinkt: DAX-Aufstieg - Porsche SE muss gehen - Zahlreiche Änderungen auch in DAX-Familie

04.06.26 11:00 Uhr

Wie erwartet steigen die Aktien von HOCHTIEF in den DAX auf, dafür muss die Porsche SE weichen. Auch in MDAX, SDAX und TecDAX kommt es zu zahlreichen Änderungen.

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Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com