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INDEX-MONITOR: Hochtief steigt in Dax auf - Porsche SE in MDax

03.06.26 22:51 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von HOCHTIEF steigt wie von Experten erwartet in den DAX auf. Für das Papier des Baukonzerns muss die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE (Porsche Automobil) weichen und wird in den MDAX aufgenommen, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am späten Mittwochabend mitteilte.

Im Index der mittelgroßen Werte werden zudem die Aktien des Chipkonzerns Elmos Semiconductor, des Chipzulieferers Siltronic und des Halbleiterzulieferers Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) aufgenommen. Entfernt werden dafür neben dem Aufsteiger Hochtief die Titel der Onlineapotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)), des Werbevermarkters Ströer (Ströer SECo) und des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich. Diese werden stattdessen im SDax notiert (SDAX).

In den Index der kleinen Werte kommen zudem LPKF (LPKF LaserElectronics), Vincorion, Basler und ASTA Energy Solutions. Entfernt werden neben den MDax-Aufsteigern Adesso (adesso SE), Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)), Verve (Verve Group) und ProSiebenSat.1 (Verve Group).

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDAX) vierteljährlich. In Kraft treten etwaige Änderungen am Montag, dem 22. Juni.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.//he

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