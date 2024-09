Index-Monitor

Der auf die Immobilienbranche ausgerichtete Finanzdienstleister Hypoport und der Gerresheimer-Konkurrent SCHOTT Pharma steigen heute in den MDAX der mittelgroßen Unternehmen auf.

Wie die Deutsche Börse Anfang September in Frankfurt mitteilte, müssen dort der Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS und der Wirkstoff-Forscher EVOTEC weichen. Sie steigen in den Kleinwerte-Index SDAX ab. Im Leitindex DAX bleibt unterdessen alles beim Alten. In Kraft treten die Änderungen an diesem Montag, 23. September.

Im SDax gibt es weitere Änderungen. Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern Deutsche Euroshop kehrt in den SDAX zurück. Dafür muss der kriselnde Agrarhändler BayWa weichen.

Index-Änderungen sind vor allem für Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

