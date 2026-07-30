JPMorgan: E-ON-Aktie mit Chance auf EuroStoxx - VW und BMW wohl raus

Index-Monitor

31.07.26 13:25 Uhr

Die US-Bank JPMorgan hält zur Index-Überprüfung im September eine Rückkehr des Energieversorgers E.ON in den EuroStoxx 50 für gut möglich.

Noch davor allerdings sieht Analyst Pankaj Gupta die französische Großbank Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)) (SocGen) in den Leitindex der Euroregion aufsteigen, wie er in einem Kommentar schrieb. Zudem dürfte der französische Energiekonzern Engie aufgenommen werden.

Werbung

Etwaige Änderungen nach der regulären Index-Überprüfung wird ISS Stoxx am Dienstagabend, 1. September, bekannt geben. Für gewöhnlich erfolgt dies nach dem US-Handelsschluss um 22 Uhr. In Kraft treten sie am Montag, 21. September.

Insgesamt sieht der Experte derzeit drei Wechsel, da derzeit die Aktien der beiden deutschen Autobauer Volkswagen (VW) und BMW sowie die Aktie des niederländischen Informationsdienstleisters Wolters Kluwer die Verbleibe-Kriterien nicht mehr erfüllten.

So werden Mitglieder des EuroStoxx aus dem Index entfernt, wenn sie mit Blick auf den am Streubesitz orientierten Börsenwert (Free-Float-Marktkapitalisierung) auf Platz 61 oder darüber liegen. Derzeit liege VW auf Platz 64, Kluwer auf 63 und BMW auf 62, so Gupta.

Werbung

Angesichts des kräftigen Kursanstiegs der Societe Generale am 30. Juli und weiterer Kursgewinne sind die Aufnahmechancen für die französische Bank indes sehr gut. Ihre Free-Float-Marktkapitalisierung hat inzwischen die der Deutschen Bank überholt. Zudem - und das ist besonders wichtig - liege sie nun auch knapp über der Schwelle für die Aufnahme in den Supersektor-Index, was eine Voraussetzung für die Aufnahme in den EuroStoxx ist. Auch Engie sei angesichts des Kursanstiegs seit Jahresbeginn gut aufgestellt, um einen der begehrten Plätze in dem Index zu ergattern.

Um den dritten Aufnahmeplatz gibt es indes ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Eon und dem finnischen Netzwerkausrüster Nokia. "Sollte die Aktie der Societe Generale aufgenommen werden, erwarten wir entweder die Aufnahme von Eon oder Nokia. Wird Societe Generale nicht aufgenommen, erwarten wir die Aufnahme sowohl von Eon als auch von Nokia", resümierte Gupta.

Sollte Eon den Sprung im September schaffen, wäre der Energiekonzern nach acht Jahren wieder zurück im EuroStoxx. Den hatte Eon im September 2018 aufgrund des gesunkenen Börsenwertes, ausgelöst durch einen radikalen Konzernumbau infolge des Ausstiegs Deutschlands aus der Atomkraft, verlassen müssen.

/ck/mis/jha/

ZÜRICH (dpa-AFX)