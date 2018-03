INDEX-MONITOR: Kunststoff-Konzern Covestro verdrängt ProSiebenSat.1 aus dem Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) bekommt ein neues Mitglied: Der Kunststoff-Konzern Covestro wird in den deutschen Leitindex einziehen und dabei das Medienunternehmen ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) ersetzen, wie die Deutsche Börse am Montagabend in Eschborn bei Frankfurt mitteilte. Auch in den kleineren Indizes tut sich einiges.

Covestro war erst im Jahr 2015 vom Pharma- und Chemiekonzern Bayer abgespalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht worden. Seitdem hat sich der Börsenwert verdreifacht, während ProSiebenSat.1 zwischenzeitlich wegen Sorgen ums wichtige TV-Werbegeschäft Federn lassen musste. Der Medienkonzern wird nun zum 19. März, wenn alle Änderungen wirksam werden, Covestros Platz im MDAX einnehmen.

Im Index der mittelgroßen Konzerne stehen auch weitere Neuerungen an: So werden die Immobilienfirma Aroundtown (Aroundtown SA) und die Startup-Schmiede Rocket Internet (Rocket Internet SE) aufsteigen, während der Zuckerproduzent Südzucker und der von einem Bilanzskandal erschütterte Handelskonzern Steinhoff (Steinhoff International) in den SDAX der kleineren Konzerne absteigen.

Überdies werden die Investmentfirma Corestate Capital und der Nutzfahrzeug-Zulieferer JOST Werke in den SDax kommen. Dafür müssen die Modefirma GERRY WEBER und der Finanzdienstleister MLP (MLP SE) weichen.

Auch im TecDAX kommt es zu mehreren Wechseln: Der Maschinenbauer Aumann sowie ISRA VISION, ein Zulieferer für Industrieroboter, kommen neu in den Index der Technologiewerte. Sie verdrängen dabei das auf die Finanzbranche spezialisierte Software-Unternehmen GFT Technologies (GFT SE) sowie den Telekom- und Netzwerkausrüster Adva (ADVA SE).

Wichtig sind diese Veränderungen zum einen für Fonds, die die Indizes exakt nachbilden und die Aktien entsprechend kaufen oder verkaufen müssen. Zum anderen bedeutet die Aufnahme in einen namhaften Index mehr Aufmerksamkeit für das Unternehmen insbesondere vonseiten internationaler Investoren. Das nächste Mal überprüft die Deutsche Börse die Zusammensetzung der Dax-Familie am 5. Juni./das