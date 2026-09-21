INDEX-MONITOR: Mayr-Melnhof zurück im ATX - RBI in den ATX five
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WIEN (dpa-AFX) - Nach der halbjährlichen Überprüfung der österreichischen Indizes durch das Indexkomitee der Wiener Börse kommt es am Montag zu folgenden Änderungen: Mayr-Melnhof Karton kehrt nach einem Jahr in den österreichischen Leitindex ATX zurück und löst damit SBO (Schoeller-Bleckmann) ab. Im ATX five, der die fünf höchstgewichteten Aktien des ATX umfasst, rückt Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) AG (RBI) anstelle von voestalpine auf, teilte die Wiener Börse am Abend mit.
Für die Aufnahme in den ATX sind zwei zentrale Kriterien entscheidend: der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz (Liquidität) und die frei handelbaren Unternehmensanteile am Markt (Streubesitz-Kapitalisierung)./phs/APA/he
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