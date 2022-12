INDEX-MONITOR/Nach Verstaatlichung: Uniper muss SDax verlassen

ZUG (dpa-AFX) - Der Gasimporteur Uniper muss nach seiner Rettung durch den Staat den SDAX verlassen. Das Unternehmen werde aus dem Index gelöscht, weil der Streubesitz unter zehn Prozent gesunken sei, teilte der Indexanbieter Stoxx am späten Mittwochabend in Zug mit. Ab dem 27. Dezember wird dafür der Brennstoffzellen-Hersteller SFC Energy in den SDax aufgenommen./he

