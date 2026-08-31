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Neu im EURO STOXX 50: Aktien von Engie und Nokia drängen VW und Wolters Kluwer raus

Neu im EURO STOXX 50: Aktien von Engie und Nokia drängen VW und Wolters Kluwer raus

Der französische Versorger Engie und der finnische Netzwerkausrüster Nokia sind wohl ab Mitte September im EURO STOXX 50 zu finden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Engie (ex GDF Suez)
24.59 EUR -0.03 EUR -0.12 %
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Nokia Oyj (Nokia Corp.)
8.70 EUR -0.08 EUR -0.93 %
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Wolters Kluwer N.V.
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Indizes
EURO STOXX 50
6,378.58 EUR -41.58 EUR -0.65 %
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An diesem Dienstagabend erfolgt die reguläre Index-Überprüfung durch ISS Stoxx. Und basierend auf den letzten Marktdaten vom 31. August sieht JPMorgan-Experte Pankaj Gupta Engie und Nokia als Neulinge, die Volkswagen und den niederländischen Informationsdienstleister Wolters Kluwer ersetzen werden.

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Üblicherweise werden die Ergebnisse der Indexüberprüfung nach dem US-Handelsschluss um 22 Uhr (MEZ) bekannt gegeben. In Kraft treten sie dann am Montag, 21. September.

Ende Juli hatte Gupta auch E.ON und der französischen Großbank Société Générale recht gute Chance auf einen Aufstieg eingeräumt. Sie kommen nun wohl doch nicht zum Zuge. Dafür dürfen die von Gupta zwischenzeitlich für abstiegsgefährdet gehaltenen Aktien von BMW wohl ihren Platz behalten.

/ag/stk

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
27.08.26 Volkswagen (VW) vz Halten DZ BANK
25.08.26 Volkswagen (VW) vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG

Information

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