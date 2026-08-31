Neu im EURO STOXX 50: Aktien von Engie und Nokia drängen VW und Wolters Kluwer raus
Der französische Versorger Engie und der finnische Netzwerkausrüster Nokia sind wohl ab Mitte September im EURO STOXX 50 zu finden.
Werte in diesem Artikel
An diesem Dienstagabend erfolgt die reguläre Index-Überprüfung durch ISS Stoxx. Und basierend auf den letzten Marktdaten vom 31. August sieht JPMorgan-Experte Pankaj Gupta Engie und Nokia als Neulinge, die Volkswagen und den niederländischen Informationsdienstleister Wolters Kluwer ersetzen werden.
Üblicherweise werden die Ergebnisse der Indexüberprüfung nach dem US-Handelsschluss um 22 Uhr (MEZ) bekannt gegeben. In Kraft treten sie dann am Montag, 21. September.
Ende Juli hatte Gupta auch E.ON und der französischen Großbank Société Générale recht gute Chance auf einen Aufstieg eingeräumt. Sie kommen nun wohl doch nicht zum Zuge. Dafür dürfen die von Gupta zwischenzeitlich für abstiegsgefährdet gehaltenen Aktien von BMW wohl ihren Platz behalten.
/ag/stk
ZÜRICH (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Engie (ex GDF Suez)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Engie (ex GDF Suez)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com
Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News
Volkswagen (VW) vz. Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.26
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG