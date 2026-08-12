DAX 26.331 -0,2%ESt50 6.534 -0,3%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,10 -3,2%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.192 +0,4%Euro 1,1522 -0,0%Öl 88,6 -0,5%Gold 4.395 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

INDEX-MONITOR: OHB ersetzt Klöckner im SDax

Werte in diesem Artikel
Aktien
Klöckner & Co (KlöCo)
12.28 EUR 0.04 EUR 0.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OHB SE
254.50 EUR 5.50 EUR 2.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
18,502.64 EUR -68.50 EUR -0.37 %
News | Analysen

ZUG (dpa-AFX) - Der Raumfahrtkonzern OHB (OHB SE) ist in den SDAX aufgestiegen. Er ersetzt dort den Stahlhändler Klöckner & Co, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx mitteilte. Nach der Übernahme durch Worthington Steel ist Klöckner von der Börse genommen worden. Das US-Unternehmen hatte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vorgelegt. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting werde voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hatte es geheißen./he

Aktuelle OHB Aktie News

Werbung

OHB Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OHB nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11.08.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.17 OHB SE kaufen DZ BANK
26.02.14 OHB halten Commerzbank AG
24.02.14 OHB kaufen Bankhaus Lampe KG
17.02.14 OHB DZ-Bank AG