OHB übernimmt Klöckner-Platz im SDAX - Aktie im Blick
Der Raumfahrtkonzern OHB ist in den SDAX aufgestiegen.
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OHB SE ersetzt dort den Stahlhändler Klöckner & Co, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx mitteilte. Nach der Übernahme durch Worthington Steel ist Klöckner von der Börse genommen worden. Das US-Unternehmen hatte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vorgelegt. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting werde voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hatte es geheißen.
Die OHB-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise um 0,39 Prozent auf 260 Euro.
/he
ZUG (dpa-AFX)
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, OHB System AG
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|Datum
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|11.08.26
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|15.09.17
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|26.02.14
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|24.02.14
|OHB kaufen
|Bankhaus Lampe KG
|17.02.14
|OHB
|DZ-Bank AG