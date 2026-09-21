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INDEX-MONITOR: Ströer ersetzt Hugo Boss im MDax - Dax unverändert

Werte in diesem Artikel
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HUGO BOSS AG
38.05 EUR 0.22 EUR 0.58 %
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Ströer SE & Co. KGaA
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ZUG (dpa-AFX) - Die turnusmäßige Überprüfung der Zusammensetzung der Dax-Familie (DAX) hat ein überschaubares Ergebnis gebracht. Im deutschen Leitindex gibt es keine Änderung, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx mitteilte.

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Im Index der mittelgroßen Werte MDAX ersetzt der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) ab Montag HUGO BOSS. Dieser nimmt dessen Platz im Nebenwerteindex SDAX ein. Die Übernahme des Modekonzerns durch die Frasers Group war zuletzt zwar gescheitert. Die Briten haben aber bereits angekündigt, ihre Beteiligung von derzeit knapp 48 Prozent auf über die Hälfte aufstocken zu wollen.

ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDAX) vierteljährlich. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./he/la

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Datum Rating Analyst
14.08.26 Ströer SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Ströer SECo Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 Ströer SECo Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Ströer SECo Sell Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Ströer SECo Market-Perform Bernstein Research

Information

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