INDEX-MONITOR/Zu niedriger Streubesitz: About You durch Secunet im SDax ersetzt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinehändler ABOUT YOU fliegt im Zuge der Übernahme durch Zalando raus aus dem Nebenwerte-Index SDAX. Weil der Streubesitz bei den Hamburger nun unter 10 Prozent liege, solle das Unternehmen durch den T-Sicherheitsdienstleister Secunet (secunet Security Networks) ersetzt werden, teilte die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. am Dienstagabend mit.

Die Umsetzung tritt am Montag, 24. März, in Kraft. Index-Änderungen sind vor allem für Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Nach Angaben von vergangener Woche hat sich Zalando mittlerweile mehr als 90 Prozent des Grundkapitals von About You gesichert. Sobald der Kauf der Aktien nach Zustimmung der Behörden vollzogen ist, will Zalando die verbliebenen Minderheitsaktionäre von About You aus dem Unternehmen drängen. Dazu könnte es den Angaben zufolge ab dem Sommer kommen./ngu