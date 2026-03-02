DAX23.739 -3,7%Est505.779 -3,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -2,6%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.203 -1,1%Euro1,1598 -0,8%Öl84,50 +8,2%Gold5.187 -2,6%
INDEXÄNDERUNG/Aixtron-Aktie wird in Stoxx-600 aufgenommen

03.03.26 11:57 Uhr
DOW JONES--Aixtron steigen in den breit gefassten europäischen Aktienindex Stoxx Europe 600 auf. Wie der Index-Betreiber Stoxx wird es folgende weitere Änderungen in dem Index geben, die zum Handelsbeginn am 23. März 2026 in Kraft treten.

===

+ STOXX-600

AUFNAHME

- AIXTRON (Deutschland)

- BENEFIT SYSTEMS (Polen)

- CSG A (Niederlande)

- HOCHSCHILD MINING (Großbritannien)

- ING BANK SLASKI BSK (Polen)

- PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien)

- PIRELLI & C. S.P.A. (Italien)

- TAURON (Polen)

- TECHNOPROBE SPA (Italien)

- VALIANT (Schweiz)

- ZABKA GROUP (Polen)

HERAUSNAHME

- ALTEN (Frankreich)

- AMPLIFON (Italien)

- AMRIZE (Schweiz

- AZELIS GROUP (Belgien)

- EURAZEO (Frankreich)

- GRAFTON GRP (Großbritannien)

- GREGGS (Großbritannien)

- HEXPOL 'B' (Schweden)

- KINNEVIK B (Schweden)

- SOFTCAT (Großbritannien)

- TECAN (Schweiz)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 05:58 ET (10:58 GMT)

Wer­bung

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
02.03.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
02.03.2026AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.03.2026AIXTRON SE BuyDeutsche Bank AG
27.02.2026AIXTRON SE KaufenDZ BANK
27.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.03.2026AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.03.2026AIXTRON SE BuyDeutsche Bank AG
27.02.2026AIXTRON SE KaufenDZ BANK
27.02.2026AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
27.02.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.03.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
27.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
26.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
20.01.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
13.01.2026AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

