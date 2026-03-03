INDEXÄNDERUNG/Aixtron-Aktie wird in Stoxx-600 aufgenommen

- PIRELLI & C. S.P.A. (Italien)

DOW JONES--Aixtron steigen in den breit gefassten europäischen Aktienindex Stoxx Europe 600 auf. Wie der Index-Betreiber Stoxx mitteilte, wird es folgende weitere Änderungen in dem Index geben, die zum Handelsbeginn am 23. März 2026 in Kraft treten.

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung