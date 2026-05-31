INDEXÄNDERUNG/AT&S werden in den Stoxx-600 aufgenommen

DOW JONES--In der Zusammensetzung des STOXX-600 gibt es eine ganze Reihe von Änderungen. Unter anderem werden die Aktien von AT&S Austria Technologie in den Index aufgenommen, teilte der Index-Betreiber Stoxx mit. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft.

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Die Indexänderungen im Einzelnen:

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+ STOXX-600

AUFNAHME

- Soitec

- AT&S Austria Technologie

- Computacenter

- SES

- Comet Holdings

- Inficon

- Acerinox

- BAM Groep

- Bank Millenium

- Kety

- TGS

- Aker

+ STOXX-600

HERAUSNAHME

- Camurus

- Christian Dior

- Vidrala

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- Bavarian Nordic

- B&M

- Big Yellow Group

- Wendel

- Wallenstam

- Inwit

- Easyjet

- Ambu

- Sunbelt Rentals

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 01:14 ET (05:14 GMT)