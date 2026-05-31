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INDEXÄNDERUNG/AT&S werden in den Stoxx-600 aufgenommen

02.06.26 07:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Acerinox S.A.
15,62 EUR -0,10 EUR -0,64%
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Aker ASAShs -A-
117,20 EUR 1,20 EUR 1,03%
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Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B-
8,73 EUR -0,13 EUR -1,47%
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AT & S (AT&S)
139,20 EUR -1,40 EUR -1,00%
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B&M European Value Retail PLC Registered Shs
1,93 EUR -0,03 EUR -1,73%
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Bank Millennium S.A.
4,32 EUR -0,15 EUR -3,45%
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Bavarian Nordic A/S
24,56 EUR -0,20 EUR -0,81%
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Big Yellow Group PLCShs
9,10 EUR -0,45 EUR -4,71%
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Camurus AB
51,05 EUR 2,67 EUR 5,52%
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Christian Dior S.A.
440,00 EUR -10,60 EUR -2,35%
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Comet Holding AG
358,80 CHF -12,40 CHF -3,34%
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Computacenter PLC
53,50 EUR 2,00 EUR 3,88%
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easyJet plc
5,04 EUR 0,08 EUR 1,59%
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INFICON HOLDING AG
159,40 CHF -3,60 CHF -2,21%
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SES Global S.A. (Bearer FDRS)
9,12 EUR 0,13 EUR 1,39%
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Soitec SA
150,10 EUR -4,25 EUR -2,75%
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Sunbelt Rentals Holdings Inc Registered shs
65,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
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TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs
14,35 EUR 0,44 EUR 3,16%
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Vidrala S.A.
74,30 EUR -1,80 EUR -2,37%
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Wallenstam AB Registered Shs -B-
3,57 EUR -0,10 EUR -2,67%
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Wendel InvestissementAct.
87,60 EUR 1,15 EUR 1,33%
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DOW JONES--In der Zusammensetzung des STOXX-600 gibt es eine ganze Reihe von Änderungen. Unter anderem werden die Aktien von AT&S Austria Technologie in den Index aufgenommen, teilte der Index-Betreiber Stoxx mit. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Soitec

- AT&S Austria Technologie

- Computacenter

- SES

- Comet Holdings

- Inficon

- Acerinox

- BAM Groep

- Bank Millenium

- Kety

- TGS

- Aker

+ STOXX-600

HERAUSNAHME

- Camurus

- Christian Dior

- Vidrala

- Bavarian Nordic

- B&M

- Big Yellow Group

- Wendel

- Wallenstam

- Inwit

- Easyjet

- Ambu

- Sunbelt Rentals

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 01:14 ET (05:14 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Sunbelt Rentals und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

DatumMeistgelesen

Analysen zu AT & S (AT&S)

DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
15.04.2009AT&S haltenErste Bank AG
30.01.2009AT&S haltenErste Bank AG
03.11.2008AT&S haltenErste Bank AG
22.10.2008AT&S neutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2008AT&S holdRaiffeisen Centrobank AG
DatumRatingAnalyst
27.11.2009AT&S verkaufenErste Bank AG
19.05.2009AT&S neues KurszielJP Morgan Chase & Co.
17.12.2008AT&S underweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2008AT&S underweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2007AT&S strikt meidenFrankfurter Tagesdienst

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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