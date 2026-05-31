INDEXÄNDERUNG/AT&S werden in den Stoxx-600 aufgenommen
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DOW JONES--In der Zusammensetzung des STOXX-600 gibt es eine ganze Reihe von Änderungen. Unter anderem werden die Aktien von AT&S Austria Technologie in den Index aufgenommen, teilte der Index-Betreiber Stoxx mit. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft.
Die Indexänderungen im Einzelnen:
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+ STOXX-600
AUFNAHME
- Soitec
- AT&S Austria Technologie
- Computacenter
- SES
- Comet Holdings
- Inficon
- Acerinox
- BAM Groep
- Bank Millenium
- Kety
- TGS
- Aker
+ STOXX-600
HERAUSNAHME
- Camurus
- Vidrala
- B&M
- Wendel
- Wallenstam
- Inwit
- Easyjet
- Ambu
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 02, 2026 01:14 ET (05:14 GMT)
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