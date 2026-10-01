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INDEXÄNDERUNG/Balfour Beatty und WPP zurück im FTSE-100

Werte in diesem Artikel
Aktien
Balfour Beatty plc
10.40 EUR -0.40 EUR -3.70 %
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Beazley PLC
14.99 EUR 0.08 EUR 0.54 %
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Schroders PLC Registered Shs
6.97 EUR 0.01 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen
WPP 2012 PLC
4.28 EUR -0.10 EUR -2.28 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES--Die Aktien des Werbeunternehmens WPP und des Infrastrukturkonzerns Balfour Beatty gehören seit dem heutigen Donnerstag wieder dem britischen Leitindex FTSE-100 an. Sie sind für die Finanzunternehmen Schroders und Beazley in den Index aufgestiegen, die nach ihrer Übernahme durch Nuveen (Schroders) bzw Zurich Insurance (Beazley) ausgeschieden waren. WPP waren im vergangenen Dezember aus dem FTSE-100 in den FTSE-250 abgestiegen, Balfour Beatty im September 2009.

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2026 06:49 ET (10:49 GMT)

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.09.23 WPP 2012 Hold Deutsche Bank AG
31.01.22 WPP 2012 Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.22 WPP 2012 Overweight Barclays Capital
20.01.22 WPP 2012 Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.01.22 WPP 2012 Buy UBS AG

Information

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