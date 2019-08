INDEXÄNDERUNG/Dt. Börse: Axel Springer müssen MDAX verlassen - Cancom rücken nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie von Axel Springer muss den MDAX verlassen. Mit der Übernahme der Axel Springer SE durch Traviata verringere sich der Streubesitz auf 5 Prozent. Nach dem Regelwerk Guide to the DAX Equity Indices würden die Aktien somit aus dem MDAX genommen, teilte die Deutsche Börse am Montagabend mit. Für Axel Springer rücke Cancom aus dem SDAX-Index nach. In den SDAX steigen Instone Real Estate auf. Die Änderungen werden zum 29. August wirksam. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 4. September 2019.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ MDAX - NEUAUFNAHME

- Cancom

+ MDAX - HERAUSNAHME

- Axel Springer

+ SDAX - NEUAUFNAHME

- Instone Real Estate

+ SDAX - HERAUSNAHME

- Cancom

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2019 17:16 ET (21:16 GMT)