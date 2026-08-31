INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Prosus im Euro-Stoxx-50
FRANKFURT (Dow Jones)--Der Börsenbetreiber Stoxx hat am Dienstag Änderungen in der Zusammensetzung der Indizes Euro-Stoxx-50 und Stoxx-50 mitgeteilt. In den Euro-Stoxx-50 rücken demnach die Aktien von Engie und Nokia auf, Platz machen müssen dafür VW und Wolters Kluwer. Im Stoxx-50 werden Barclays den Platz von Prosus übernehmen.
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.
Nachfolgend die Inexänderungen in tabellarischer Übersicht:
+ EURO-STOXX-50
AUFNAHME
- Engie
- Nokia
HERAUSNAHME
- VW
+ STOXX-50
AUFNAHME
- Barclays
HERAUSNAHME
- Prosus
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 01, 2026 16:55 ET (20:55 GMT)
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|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.26
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG