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INDEXÄNDERUNG/Fraport und Aumovio fallen aus dem Euro-Stoxx-600

Werte in diesem Artikel
Aktien
ALPHA BANK S.A. Registered Shs
4.31 EUR -0.01 EUR -0.28 %
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AUMOVIO
35.80 EUR -0.60 EUR -1.65 %
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Bakkafrost
42.40 EUR -0.06 EUR -0.14 %
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Bucher Industries AG
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easyJet plc
7.85 EUR 0.14 EUR 1.79 %
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Endeavour Mining PLC
51.66 EUR -2.24 EUR -4.16 %
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EUROBANK S.A. Registered Shs
4.55 EUR -0.06 EUR -1.30 %
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Fraport AG
62.65 EUR -0.85 EUR -1.34 %
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GEK Terna Holding Real Estate Construction Societe Anonyme
45.78 EUR -1.02 EUR -2.18 %
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
0.99 EUR -0.01 EUR -1.40 %
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Jumbo SA
25.48 EUR -0.22 EUR -0.86 %
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Kemira Oyj
17.51 EUR -0.08 EUR -0.45 %
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KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs
5.19 EUR -0.10 EUR -1.82 %
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Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
48.36 EUR 0.22 EUR 0.46 %
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Motor Oil
59.25 EUR -0.10 EUR -0.17 %
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National Bank of Greece
16.71 EUR 0.02 EUR 0.15 %
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PIRAEUS BANK S.A. Registered Shs
10.00 EUR -0.10 EUR -0.94 %
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Public Power Corp. of Greece
23.68 EUR 0.12 EUR 0.51 %
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Rosebank Industries Plc Registered Shs
3.92 EUR 0.08 EUR 2.08 %
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SES Global S.A. (Bearer FDRS)
4.70 EUR -0.21 EUR -4.36 %
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Signify (ehemals Philips Lighting)
15.40 EUR 0.01 EUR 0.06 %
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Softcat PLC
24.00 EUR -0.40 EUR -1.64 %
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TAURON Polska Energia S.A
1.84 EUR 0.02 EUR 1.07 %
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Thule Group AB
18.24 EUR -0.04 EUR -0.22 %
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Viscofan S.A.
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Wienerberger AG
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Wihlborgs Fastigheter AB Registered Shs
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X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Bearer shs
40.52 EUR 0.86 EUR 2.16 %
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DOW JONES--Der Börsenbetreiber Stoxx hat am späten Dienstag Änderungen im Stoxx-Europe-600-Index mitgeteilt. Unter anderem fallen Fraport und Aumovio aus dem Index heraus. Gleichzeitig werde der griechische Aktienmarkt neu klassifiziert als "Developed Market" (bisher: "Emerging Market").

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Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September 2026 in Kraft.

===

Die Indexänderungen im Einzelnen:

+ STOXX-EUROPE-600 +

AUFNAHME

National Bank of Greece

Endeavour Mining

Eurobank

Piraeus Bank

Alpha Bank

Public Power

Metlen Energy & Metals

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GEK Terna

Motor Oil

Rosebank Industries

XTB SA

Softcat

Easyjet

Jumbo

HERAUSNAHME

Kongsberg Maritime

Fraport

JD Sports Fashion

Wienerberger

Bakkafrost

Tauron

Bucher Industries

Aumovio

Viscofan

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Thule Group

Kemira

Wihlborgs Fastigheter

Signify

SES

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2026 00:24 ET (04:24 GMT)

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DatumRatingAnalyst
10.08.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
07.08.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 AUMOVIO Buy UBS AG

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